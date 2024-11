Cessar-fogo tem que ocorrer para que israelenses sequestrados sejam libertados, diz professor

Em entrevista à RECORD NEWS, Vladimir Feijó, analista internacional, falou sobre a proposta do presidente do Egito, Abdel Fattah al-Sisi, de uma trégua de dois dias na guerra entre Israel e os terroristas do Hamas, além da troca de quatro reféns israelenses por milhares de palestinos. Segundo Feijó, o ministro de Defesa de Netanyahu afirmou que “serão necessárias concessões dolorosas”. Para o professor, "algum tipo de cessar-fogo precisa acontecer para que alguns israelenses sejam libertos pelo Hamas".