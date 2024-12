Israel confirma morte de militar mantido como refém pelo grupo terrorista Hamas

As Forças de Defesa de Israel anunciaram, nesta segunda-feira (2), a morte de mais um refém capturado pelo grupo terrorista Hamas, em outubro de 2023. O capitão Omer Maxim Neutra tinha 21 anos e serviu como comandante de pelotão no Corpo Blindado. O militar, nascido em Nova York, foi morto no mesmo dia dos ataques do grupo terrorista em território israelense. O corpo dele ainda é mantido pelo grupo em Gaza.



Mais de 250 pessoas foram levadas durante a invasão em outubro de 2023 às áreas fronteiriças do sul de Israel e cerca de cem reféns ainda não foram libertados. O governo israelense acredita que, ao menos, um terço deles tenha morrido.