Interesse israelense é destruir todo o equipamento do grupo terrorista Hamas, diz professor

As forças israelenses se preparam para novas operações na Faixa de Gaza, após as negociações de um cessar-fogo não avançarem . Nos últimos dias, milhares de reservistas foram convocados. Segundo a imprensa de Israel, a intenção é expandir as ações no território palestino.



O plano foi aprovado pelo gabinete de segurança de Israel e inclui a retirada de civis do norte e do centro de Gaza antes das novas operações.



“Ao que parece, pelo menos pelo discurso do porta-voz (israelense), o interesse é destruir todo o equipamento do Hamas”, afirma Vladimir Feijó, doutor em direito internacional e professor da UniArnaldo, em conversa com o Conexão Record News desta segunda-feira (05), sobre a convocação de reservistas pelo exército israelense.



Segundo Feijó, a reunião emergencial que resultou nesse novo avanço na Faixa de Gaza aconteceu após os rebeldes Houthis conseguirem pela primeira vez atingir as proximidades do principal aeroporto de Israel com um míssel hipersônico. O professor finalizou a conversa afirmando que a comunidade mundial acompanha esse novo avanço israelense, para saber se essas ações terão a intenção de uma ocupação definitiva em Gaza.