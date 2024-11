Após trégua com Hezbollah, holofotes estarão no Hamas, afirma pesquisador sobre grupos terroristas

O grupo terrorista Hamas elogiou a trégua feita entre Hezbollah e Israel e se mostrou pronto para fazer um acordo com Netanyahu para um cessar-fogo entre os dois lados do conflito. Em entrevista a RECORD NEWS, nesta quarta-feira (27), o doutor em relações internacionais Igor Lucena explicou que o Hamas está com medo de ser o único adversário de Israel nesse momento. Segundo Lucena, “com a trégua com o Hezbollah, todos os holofotes estarão no Hamas”, não só do exército israelense, mas do governo dos EUA que, com a posse de Donald Trump, não deve mais controlar Benjamin Netanyahu e conter o avanço sobre a Faixa de Gaza.



Israel aprovou nesta terça-feira (26) um acordo de cessar-fogo com o grupo terrorista Hezbollah. Expectativa é que agora tropas israelenses sejam retiradas do Líbano e que os terroristas se afastem das fronteiras do país.