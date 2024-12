Macron repercute saída de Bashar al-Assad da Síria: ‘O Estado bárbaro caiu’

O presidente francês, Emmanuel Macron, repercutiu a queda do líder sírio, Bashar al-Assad , nas redes sociais, neste domingo (8). Macron afirmou que o “Estado bárbaro caiu" e desejou paz, liberdade e unidade ao povo sírio. O presidente concluiu a postagem dizendo que a França está comprometida com a segurança de todos no Oriente Médio.



Já o ministro de Relações Exteriores da Itália, Antonio Tajani, pediu uma transferência pacífica de poder na Síria. Segundo o gabinete, há cerca de 300 cidadãos italianos em território sírio, dos quais 15 já deixaram o país.