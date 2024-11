Militar supostamente envolvido em tentativa de golpe foi indicação 'intencional' do governo anterior

Um dos militares presos suspeitos por planejar uma tentativa de golpe de Estado foi indicado ‘intencionalmente’ pelo governo anterior, segundo o ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Paulo Pimenta . O agente trabalhou na segurança do hotel em que a equipe de transição do governo Lula atuava, antes da posse. Em entrevista exclusiva à RECORD NEWS nesta quinta-feira (21), Pimenta afirma que “não foi falha de segurança” e que o inquérito dirá se a indicação para o cargo já foi feita com o objetivo de infiltrar pessoas compromissadas com o crime. “Na história do Brasil sempre se estabeleceu uma relação republicana nas transições e esta é a primeira vez que nos deparamos com essa situação”, diz.