Descoberta do plano para matar Lula, Alckmin e Moraes é recebida com preocupação pelo governo

A descoberta do plano para dar um golpe de Estado foi recebida com muita preocupação por representantes do atual governo, que participaram da cúpula de líderes do G20. O ministro Paulo Pimenta, da Secretaria de Comunicação Social, chamou a atenção para o plano ter sido orquestrado dentro do Palácio do Planalto e discutido na casa do general Braga Netto, candidato a vice-presidente de Jair Bolsonaro na eleição de 2022. O ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Márcio Macêdo, afirmou que um plano de assassinato, idealizado por agentes do Estado, é grave e deve ser punido com rigor.