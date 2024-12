Mulher supostamente embriagada invade distribuidora de bebidas no Tocantins; veja vídeo

Um carro invadiu uma distribuidora de bebidas, neste domingo (1º), em Palmas, no Tocantins . Segundo a Polícia Militar, uma mulher dirigia o veículo que, de acordo com funcionário do comércio, estava sob efeito de álcool. Antes do acidente, a mulher teria entrado no local em busca de uma bebida, teria discutido com os atendentes e quebrado os óculos de um dos funcionários. Com a batida , uma trabalhadora teve escoriações no pé e outro funcionário foi pressionado contra uma pilastra. A motorista prestou depoimento na delegacia, foi autuada por duas tentativas de homicídio e foi presa.