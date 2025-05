Polícia Civil realiza operação contra exploração de serviços básicos na Maré, no Rio de Janeiro

A Polícia Civil fez uma operação no Complexo da Maré , no Rio de Janeiro, nesta segunda-feira (5). O alvo eram criminosos suspeitos de cobrarem taxas dos moradores e comerciantes por serviços básicos, como gás e internet. A polícia identificou que a quadrilha utilizava empresas de dentro e fora da comunidade para lavar o dinheiro obtido com o crime. Os agentes apreenderam maconha , dois tonéis com entorpecentes e material utilizado na preparação de drogas.



O principal alvo da ação — um dos chefes da região —, não foi encontrado. Ele é procurado pela polícia há 20 anos e possui uma extensa ficha criminal , com quase 90 anotações.