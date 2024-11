Não há prisões e eleições ocorrem ‘dentro da normalidade’ em SP, segundo presidente do TRE-SP

Conforme Silmar Fernandes, presidente do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) , em entrevista coletiva neste domingo (27), as eleições estão ocorrendo “dentro da normalidade” . Na capital, de um total de 26.513 urnas, apenas 23 foram substituídas. Já no interior, de 18.415 máquinas, só 17 apresentaram problemas e precisaram ser trocadas. O número de urnas substituídas no segundo turno está menor do que no primeiro, em 6 de outubro. Fernandes afirmou, ainda, que não houve nenhuma prisão até o momento no estado.