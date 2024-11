São Paulo tem início de segundo turno tranquilo, aponta balanço do TRE

O segundo turno das eleições paulistas ocorre tranquilamente neste domingo (27), segundo o repórter Bruno Piccinato, da RECORD — que acompanha o andamento das eleições no Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo . Até o momento, apenas 0,042% das urnas foram substituídas, o que representa um total de 19 máquinas trocadas: 12 na capital e 7 no interior. A cidade de São Paulo, maior colégio eleitoral do Brasil, deve registrar aproximadamente 9,3 milhões de votos .