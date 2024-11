Mais de 300 mil vão às urnas em Olinda, em Pernambuco , para o segundo turno das eleições para prefeito . A disputa ocorre entre Vinícios Castello, do PT, e Mirella, do PSD. O TRE (Tribunal Regional Eleitoral) informou que a operação está ocorrendo dentro da normalidade, com movimentação tranquila nos cem locais de votação da cidade.