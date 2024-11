Número de pessoas entre 50 e 64 anos empregadas bate recorde dos últimos quatro anos no ES

O número de pessoas entre 50 e 64 anos empregadas mais que dobrou no Espírito Santo . Segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), atualmente quase 180 mil pessoas dessa faixa etária estão ativas no mercado de trabalho — melhor resultado dos últimos quatro anos.



Em entrevista para a RECORD NEWS, o empresário Marcos Binda destaca que a procura por trabalhadores mais velhos está crescendo. Ele afirma que prefere contratar funcionários na faixa dos 50 anos, pois acredita que “estão acostumados a lidar com pessoas”, trazendo experiência e maturidade para as equipes.