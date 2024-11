Pai de aluno dá soco em funcionária de escola, nos EUA; vídeo

Um caso de violência em uma escola chocou a cidade de Deltona, na Flórida (EUA), na terça-feira (19). Um pai de um aluno que teria batido em uma colega foi até o colégio reclamar, mas se descontrolou e acabou dando um soco em uma policial, que trabalha como segurança do local. A agente estava tentando encerrar uma discussão com os pais do aluno, quando o homem a ofendeu e partiu pra cima dela. Com a agressão , a policial caiu no chão e o rapaz ainda chegou a roubar sua arma de choque. O casal foi preso após a confusão.