Parlamento na Sérvia é interrompido em briga generalizada de deputados; veja vídeo

Uma sessão do parlamento da Sérvia foi interrompida nesta segunda-feira (25) devido a uma confusão generalizada entre deputados e assessores. O tumulto iniciou-se durante o debate entre a coalizão governista e a oposição sobre o desabamento do teto de uma estação de trem, ocorrido em 1º de novembro, que matou 15 pessoas . A tragédia gerou uma onda de protestos em todo o país, enquanto parlamentares divergem sobre as punições aos responsáveis.



Até agora, 12 pessoas, incluindo um ex-ministro, foram presas pelo desastre. A oposição acusa o governo de corrupção e pede a renúncia do primeiro-ministro, enquanto a coalizão governista nega as alegações e responsabiliza a oposição por incitar a violência.