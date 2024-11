Veja vídeo: parlamento boliviano é paralisado após briga entre deputados

Uma sessão pública do parlamento boliviano foi paralisada nesta quinta-feira (21) após uma briga entre deputados que queriam impedir a reunião com o novo presidente da Câmara. Nos últimos meses, a Bolívia enfrenta uma crise econômica, o que dividiu o país entre os apoiadores de Evo Morales e os do atual presidente, Luis Arce. O processo resultou em uma série de protestos e revoltas entre os dois grupos por todo o país.