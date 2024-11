Por pouco! Policial salva homem de cair de ponte enquanto dormia, nos EUA; veja o vídeo

Policiais da cidade de Oklahoma , nos Estados Unidos, atenderam a um chamado na hora certa, no lugar certo no dia 10 de novembro — mas o vídeo só foi divulgado recentemente. Um homem foi flagrado dormindo no parapeito de uma ponte e, como registrado nas imagens das câmeras corporais dos agentes que o salvaram, ele teve que ser segurado pelo capuz para não cair. Segundo apuração, o cidadão estava apenas tendo um sono profundo e não havia ingerido nenhum tipo de substância ilícita. Após o resgate, os policias deram uma carona ao homem de volta para sua família.