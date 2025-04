‘Verdadeiro caos’, comenta brasileiro morando na Espanha em meio a apagão

Em entrevista ao Hora News desta segunda-feira (28), o jornalista Leonardo Meira, que mora em Madri, capital da Espanha, comenta a experiência de conviver em meio ao apagão que afetou a Europa nesta segunda (28).



Durante o evento, o jornalista relata que um “verdadeiro caos” ficou instaurado, com semáforos desligados e helicópteros sobrevoando a cidade constantemente. Como os sistemas de pagamento dependem da internet, a maioria das lojas estava fechada, o que dificultou o acesso à comida.



Informações preliminares sobre o apagão indicam que a ocorrência não foi fruto de um ataque cibernético aos sistemas de energia europeus. Apesar disso, Meira comenta que o medo de ataques aos países da União Europeia tem aumentado nos últimos anos, fazendo com que o governo insista que a população evite propagar rumores nas redes sociais e acredite apenas em fontes oficiais.



Além de comprometer as comunicações, o brasileiro relata que o apagão dificultou a volta dos espanhóis para casa. “Eu tenho uma sorte que eu moro a 5 minutos caminhando do meu trabalho, mas muita gente da minha equipe mora a mais ou menos 1 hora de trem [...] Tem colega minha do trabalho que falou que ela está desde as 4 horas da tarde no mesmo lugar”, diz.



A ligação de energia da Espanha foi restabelecida aos poucos pelo Estreito de Gibraltar com ajuda do Marrocos. Depois do susto, Meira comenta que a situação o deixou desolado. “A gente fica completamente sem saber o que fazer [...], mas sem luz você não tem internet e várias outras coisas também [...]”, conclui.