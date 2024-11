Que susto! Caminhão carregado com toras de madeira cai de ponte no Pará

Um caminhão carregado com toras de madeira caiu de uma ponte na zona rural de Novo Progresso, no Pará , no domingo (24). Imagens mostram que a travessia era arriscada, já que a passagem era estreita e cheia de buracos, o que dificultava a condução do veículo. Durante o trajeto, o caminhão entortou para o lado, tombou e caiu no rio; parte da estrutura da ponte cedeu. Apesar do acidente, o motorista não sofreu ferimentos.