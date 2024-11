‘Potenciais catastróficos’: estação espacial internacional está com vazamento de ar há anos

A Estação Espacial Internacional está enfrentando vazamentos de ar, segundo a Nasa (National Aeronautics and Space Administration, ou Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço, em português). A agência alerta que os vazamentos, identificados no setor russo da estação, têm potenciais catastróficos , embora as autoridades do país discordem, afirmando que a situação está sob controle. Apesar das divergências, ambas as agências chegaram a um consenso sobre as causas do desgaste, e as equipes russas continuam trabalhando para selar os vazamentos.