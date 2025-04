Canadá lidera ranking de países que mais adotam trabalho remoto

O Canadá lidera a lista de países em que as pessoas passam mais tempo por semana trabalhando de forma remota. No país, os colaboradores passam cerca de um dia, cinco horas e 24 minutos cumprindo as obrigações em casa. Reino Unido , Finlândia, Estados Unidos, Alemanha e Índia ocupam os lugares seguintes no ranking.



No Brasil, a média de trabalho remoto por semana é de um dia, duas horas e 24 minutos, ocupando a sexta posição no estudo realizado por pesquisadores da Universidade de Oxford . Segundo os analistas, a parte cultural de cada país é muito relevante para considerar o trabalho presencial, híbrido ou no formato de home office . Culturas individualistas preferem passar mais tempo contribuindo de casa, já culturas mais afetuosas preferem o modelo presencial.