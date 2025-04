Conheça Yakutsk, cidade russa considerada a mais fria do mundo

Localizada a 5.000 km de Moscou, na Rússia , Yakutsk é a cidade mais fria do mundo. Foi construída sobre um permafrost — quando uma camada do subsolo da crosta terrestre que está permanentemente congelada. Mais de 300 mil pessoas vivem nessa região.



No verão, que dura apenas algumas semanas, as temperaturas podem chegar aos 30°C, mas no inverno, com dias super curtos, os termômetros costumam atingir cerca de -50°C.



Quando as temperaturas ficam abaixo de -43°C, as aulas são suspensas e as crianças podem ficar em casa. Para sair na rua, é preciso usar muitas camadas de roupa e, mesmo com tanta proteção, as pessoas evitam ficar tanto tempo ao ar livre. Cílios e sobrancelhas podem congelar e partes do rosto que ficam descobertas pode sofrer queimaduras de frio .



Com as mudanças climáticas que estão acontecendo em todo o planeta, as temperaturas estão ficando mais altas em Yakutsk. O último inverno não passou dos -45°C. E atualmente, os termômetros marcam entre 10°C e 15°C, o que é muito quente para essa época do ano.