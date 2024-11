'Proteger a biodiversidade': mais de 30 mil amostras de sementes chegam à reserva no Ártico

Mais de 30 mil amostras de grãos foram enviadas para uma reserva mundial de sementes, localizada no Ártico, estabelecendo um novo recorde. A reserva — inaugurada em 2008 com financiamento da Noruega — tem como principal objetivo proteger a biodiversidade de ameaças, como desastres naturais , guerras, mudanças climáticas e doenças. O envio mais recente contou com a participação de 23 organizações de 21 países, incluindo grãos da Palestina . A coleção ultrapassa 1,3 milhão de amostras, reforçando a preservação de espécies.