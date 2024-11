‘Realmente estamos tendo um domingo democrático’, afirma Cármen Lúcia, presidente do TSE

Em entrevista coletiva neste domingo (27), Cármen Lúcia , ministra do Supremo e presidente do Tribunal Superior Eleitoral, afirmou que o dia de votação está sendo tranquilo e “democrático” . “Não houve intercorrências e, por mais que houvesse apreensão pelas condições climáticas de alguns locais, até agora as eleições ocorrem sem problemas ,” disse a ministra. "Meu pedido é que a gente termine esse dia com o dever cumprido democraticamente", completou, incentivando os eleitores a comparecerem às urnas.