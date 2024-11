‘Espero que seja um domingo de alegria democrática’, diz Cármen Lúcia, após votar

Cármen Lúcia , ministra do Supremo Tribunal Federal e presidente do Tribunal Superior Eleitoral, votou em Belo Horizonte pelo segundo turno das eleições . Ela afirmou que deseja um domingo de paz e sem violência, com “alegria democrática”. E agradeceu o trabalho dos jornalistas. “Sem um Judiciário independente e uma imprensa livre, a democracia não acontece.”