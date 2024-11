Saiba como ser ressarcido pela Enel por prejuízos causados pelo apagão em sua casa e comércio

Em entrevista à RECORD NEWS, nesta segunda-feira (14), Carina Minc, assessora do Procon-SP, ensinou os consumidores afetados pela falta de energia elétrica a registrarem reclamações e pedirem ressaciamento para a Enel de eletrodomésticos, medicamentos e alimentos. Segundo ela, a contestação pode ser encaminhada através do site do Procon, acompanhada de imagens e vídeos para documentar os danos. “A gente vai trabalhar com o reparo do produto e o valor do que ele (consumidor) perdeu”, afirmou. Casas e comércios de São Paulo estão sem luz desde o temporal da última sexta-feira (11), que afetou milhares de imóveis.