Tentativa de golpe: 'Falar em anistia é permitir que se repita', diz ex-secretário de Justiça

“Me parece absolutamente inoportuno, no atual cenário, discutir a continuidade daqueles projetos de lei, tanto na Câmara, quanto no Senado, para anistiar as pessoas que aderiram ao 8 de janeiro ”, diz Beto Vasconcellos, advogado e ex-secretário nacional de Justiça, em entrevista exclusiva à RECORD NEWS nesta quinta-feira (21), sobre os atos antidemocráticos que aconteceram em 2023.



A Polícia Federal decidiu indiciar o ex-presidente Jair Bolsonaro no inquérito que investiga a tentativa de golpe de Estado , após o resultado das eleições presidenciais de 2022. Além do ex-presidente, 36 pessoas foram indiciadas, entre elas, os ex-ministros Augusto Heleno e Walter Braga Netto, e o presidente do PL, Valdemar Costa Neto. “Se concluída a participação destas pessoas nesses crimes, falar em anistia me parece absolutamente equivocado. O Brasil precisa de responsabilização”, declara Vasconcellos.



“Em muitas fases da história do Brasil, permitiu-se que ilícitos gravíssimos fossem anistiados, o que gerou o risco de repetição. Quando não há responsabilização, o mesmo comportamento tende a se repetir”, completa o advogado.