Veja as exigências de Israel para o cessar-fogo com o grupo terrorista Hezbollah, do Líbano

Em entrevista à RECORD NEWS, o especialista em direito internacional Manuel Furriela comenta o cessar-fogo estabelecido entre Israel e o grupo terrorista Hezbollah, do Líbano, nesta terça (26). Segundo Furriela, o acordo foi estabelecido após uma série de exigências do governo de Netanyahu, como a ocupação do sul do Líbano — reduto do grupo terrorista.



Além disso, o especialista diz que o principal receio de Israel com o acordo é de continuar sofrendo ataques, mesmo com o cessar-fogo em prática. Caso isso aconteça, Furriela acredita que, possivelmente, o acordo será retirado. “O que vai fazer com que minimize [as chances de novos ataques dos terroristas]? Se, realmente, o Hezbollah aceitar que as forças libanesas ocupem o sul do Líbano, o que vai mitigar bastante, porque o Hezbollah tem limitação no poder de ataque", explica.