Veja vídeo do momento em que o prefeito de Taboão da Serra é baleado

José Aprígio da Silva (Podemos), atual prefeito de Taboão da Serra e candidato à reeleição, foi baleado em um carro oficial blindado, por volta das 15h desta sexta-feira (18). Vídeos registrados de dentro do veículo mostram o momento do ataque. Aprígio estava acompanhado do secretário municipal de segurança, o motorista e um videomaker da campanha. Ele foi atingido no ombro esquerdo, recebeu os primeiros socorros em uma unidade de pronto atendimento da cidade e foi transferido ao Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Segundo a equipe do político, ele está em estado estável.