Vídeo: promoção em loja termina em confusão entre clientes em São Paulo

Uma promoção em uma loja terminou em confusão em São Paulo, nesta quinta-feira (31). Os clientes se aglomeraram na frente do local, e, quando um funcionário abriu um pequeno portão, correram para dentro do estacionamento em direção ao interior da loja. As pessoas começaram a se empurrar para conseguir entrar, e, por conta disso, dois vidros da fachada estouraram em cima dos consumidores. Cerca de três pessoas caíram sobre os estilhaços e, por pouco, não foram pisoteadas. Elas tiveram ferimentos leves, mas conseguiram fazer suas compras.