‘Você não é meu rei’: senadora indígena confronta Rei Charles III durante visita à Austrália

O rei Charles III, do Reino Unido , foi confrontado durante sua visita à Austrália nesta segunda-feira (21). O monarca havia acabado de fazer um discurso no Parlamento australiano quando a senadora indígena Lidia Thorpe começou a gritar: "Você não é meu rei". A política continuou suas críticas, afirmando que o rei matou seu povo e roubou as terras dos nativos. Thorpe foi retirada do local por agentes de segurança, enquanto Charles III permaneceu sentado. A Austrália é uma ex-colônia britânica e hoje faz parte da Comunidade das Nações, que reconhece o rei do Reino Unido como chefe de Estado.