Incêndio atinge guindaste no Porto de Paranaguá Record News|Do canal Record News no YouTube 27/02/2025 - 19h00 (Atualizado em 28/02/2025 - 01h15 )

Um incêndio atingiu um guindaste no Porto de Paranaguá, no Paraná. O equipamento pertencia a uma empresa responsável pela descarga de fertilizantes. Os primeiros a combater as chamas foram tripulantes de um navio atracado e funcionários de um dos rebocadores que operam no porto. No momento do incêndio, o operador do guindaste subiu na torre, localizada acima do local onde o fogo começou. Felizmente, ele foi resgatado pelas equipes de segurança do porto. 📲 #RecordNews