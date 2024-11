'Ainda existe uma naturalização do trabalho infantil no Brasil', alerta especialista

Embora o número de brasileiros em situação de trabalho infantil tenha caído 14,6% em 2023, Katerina Volcov, secretária executiva do Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil, destaca que é necessário avançar ainda mais para erradicar o problema, inclusive aumentar a fiscalização, especialmente no Norte e no Nordeste do país .



“A gente tem uma naturalização muito grande do trabalho infantil. A sociedade brasileira acredita ainda que é melhor a criança estar trabalhando, do que brincando na rua. A gente precisa combater essas desinformações”, diz Katerina, em entrevista à RECORD NEWS. Ela aponta que as atividades exercidas por essas crianças e adolescentes incluem serviços em comércios, oficinas e atividades agrícolas.