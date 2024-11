Brasil é o único país que conseguirá ser 'carbono negativo' até 2045; entenda

"Entre as maiores economias do mundo, o Brasil é o único país que conseguirá se tornar "carbono negativo" até 2045. Então, entendemos que temos que aproveitar esse potencial e dar exemplo", afirma a coordenadora de políticas públicas do Observatório do Clima, Suely Araújo, em entrevista à RECORD NEWS nesta terça-feira (22). Um país é classificado como emissor de carbono negativo quando ele não apenas controla as emissões de CO2, como também remove da atmosfera mais gás carbônico do que emite. Suely ainda explica que o Brasil é privilegiado pois tem opções de energia renovável. "Temos um potencial enorme em energia eólica , solar , hidrogênio verde e biocombustível . Não dependemos do carvão mineral para a geração de energia elétrica e defendemos que ele deve ficar restrito às atividades industriais", diz.