Brasil sofre em uma década declínio de fecundidade que o mundo teve em um século, diz professor

“O declínio acelerado da taxa de fecundidade nas últimas décadas no Brasil chama a atenção quando comparado ao resto do mundo”, afirma Bernardo Lanza Queiroz, professor e chefe do departamento de demografia da Universidade Federal de Minas Gerais. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 15,8% da população do país tem mais de 60 anos, o que o põe no topo do ranking da transição demográfica na América Latina . Em entrevista ao Jornal da Record News desta quarta-feira (4), Queiroz diz ainda que a quantidade de pessoas na faixa etária entre os 20 os 59 anos vai diminuir.