‘Carrot and stick’: entenda por que estratégia diplomática do governo Biden em Israel é 'fraca'

Em entrevista à RECORD NEWS, Igor Lucena, doutor em relações internacionais, avalia que o governo de Joe Biden falhou em aplicar a política do "carrot and stick" — cenoura e castigo, em tradução livre — para buscar a paz no Oriente Médio . Essa estratégia diplomática se baseia na metáfora de dois métodos de incentivo diferentes para obter determinado objetivo: ora a recompensa, ora a punição. Dessa forma, os Estados Unidos apoiam Israel , mas, ao mesmo tempo, demonstram o seu poder militar para pressionar as negociações. Lucena afirma que Biden não consegue aplicar essa força, mas diz que, caso Donald Trump vença as eleições presidenciais, o cenário pode mudar. “ Netanyahu aproveita do momento e de sua potência atômica para tomar decisões quase soberanas.”