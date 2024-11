Fala de Lula no G20 pode alterar o modelo da ONU, afirma professor

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva , em seu discurso na reunião do G20 desta segunda-feira (18), criticou o modelo em que a Organização das Nações Unidas funciona e pediu uma reforma para que os países tenham mais voz e o acesso seja mais democrático. Em entrevista ao Jornal da Record News , o professor de relações internacionais James Onnig avaliou que a posição do líder brasileiro pode mudar o modelo da instituição global . "Acredito que a fala do presidente Lula é o início de uma discussão que pode chegar a mudanças estruturais em um sistema de governança, que começou a caducar nas últimas décadas", diz.