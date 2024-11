Vídeo: Israel é atacado por 150 foguetes lançados pelo grupo terrorista Hezbollah

A cidade de Tel Aviv, em Israel , foi alvo de um novo ataque com 150 foguetes lançados pelos terroristas do Hezbollah, nesta quarta-feira (6), data que marca os 40 dias da morte do principal líder dos grupo rebelde. Em um pronunciamento nas redes sociais, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu comemorou a vitória de Donald Trump nas eleições presidenciais dos Estados Unidos e afirmou que o feito representa um "poderoso recomeço" para a aliança entre Israel e o país americano.