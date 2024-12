Polícia dos EUA oferece recompensa por informações sobre assassinato de CEO de seguradora de saúde

A polícia de Nova York, nos Estados Unidos , anunciou uma recompensa por informações sobre o suspeito de ter assassinado Brian Thompson , CEO da United Health Group, uma das maiores seguradoras de saúde do país, em frente a um hotel de luxo na quarta-feira (4). Em busca de pistas, as autoridades divulgaram imagens do suposto atirador, que fugiu em uma bicicleta após cometer o crime. De acordo com o The New York Times , as cápsulas das balas encontradas no local continham mensagens escritas, com palavras como “negar”, “defender” e “depor”, sugerindo que o assassinato seria uma reação crítica à indústria de seguros.