Encontro de Putin e Zelensky tem ‘possibilidade remota’ de acontecer; entenda

Um encontro entre Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky para debater o cessar-fogo na Ucrânia, tem “uma possibilidade muito remota” de acontecer, segundo Bruno Pasquarelli, analista internacional.



Ao Conexão Record News desta terça-feira (13), o especialista avalia que o encontro abre margem para uma negociação, mas não necessariamente para uma pausa no conflito .



Pasquarelli comenta que Moscou “não quer efetivamente essa suspensão temporária de 30 dias”, como proposto pelo governo ucraniano.



Ele considera as sanções econômicas, que visam pressionar o presidente russo a encerrar as investidas militares , ineficientes, e acredita que a situação entre os dois países depende dos avanços do acordo.



O Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia acusou o Kremlin de ignorar completamente a proposta de interrupção das hostilidades de 30 dias feita pelos aliados ocidentais.



Na madrugada desta terça (13), mais de cem drones foram lançados pelas forças russas em território ucraniano.