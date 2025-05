Governo argentino reduz impostos para diminuir preços de celulares

O governo argentino lançou uma medida para reduzir o preço dos celulares no país. O anúncio foi feito pelo porta-voz presidencial, Manuel Adorni, nesta terça-feira (13).

Na declaração feita para jornalistas, ele comparou os valores locais com os de outras nações. Enquanto no país sul-americano um aparelho de alto padrão custa mais de US$ 2.500 (R$ 14.023,50, na cotação atual), na Espanha o valor é de cerca de US$ 1.200 (R$ 6.731,28, na cotação atual).A redução vai acontecer em duas etapas para produtos importados . As cobranças de impostos vão cair de 16% para 8% logo depois da publicação da medida, prevista para acontecer até o final da semana. A partir de janeiro de 2026, elas serão zeradas. Para os celulares produzidos na Argentina , os impostos vão passar de 19% para 9,5%. Já aqueles fabricados na região conhecida como “terra do fogo”, no extremo sul, ficarão isentos.Apesar da iniciativa, os efeitos devem demorar, já que os impostos são pagos de forma antecipada no país. Portanto, os produtos vendidos nos próximos meses já têm esse custo incluído.