Política fiscal anticíclica: Brasil precisa passar pelo desaquecimento para inflação não subir

Em entrevista ao Jornal da Record News , o economista Ricardo Hammoud alertou para os desafios que o Brasil enfrenta com o crescimento econômico acima do esperado . De acordo com Hammoud, o país não tem a estrutura necessária para sustentar o atual ritmo acelerado, qque tende a gerar o aumento da inflação e dos juros . Neste cenário, o especialista explicou a importância de adotar a política fiscal anticíclica e desaquecer a economia: "quando a economia está aquecida, você precisa guardar dinheiro. Quando a economia está desaquecida, você precisa gastar.”