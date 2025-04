Entenda como tarifas norte-americanas impactaram a economia brasileira

As taxas mais baixas impostas pelo governo norte-americano sinalizam possibilidade de abertura de mercado para o Brasil, afirma a economista Carla Beni, em entrevista ao Conexão Record News desta sexta-feira (4). O governo norte-americano impôs uma tarifa de 10% para produtos importados do Brasil — taxa está entre as menores aplicadas pelo governo Trump. Carla explica que o mercado financeiro reagiu mal em relação aos Estados Unidos, causando uma queda na bolsa de valores do país. O resultado norte-americano, no entanto, teve bons reflexos na economia brasileira. “Aqui, nós tivemos um resultado melhor, e o dólar acabou caindo. Então foi uma sinalização positiva para nós — isso até ontem”, explica a especialista.



Nesta sexta-feira, a situação mudou. O dólar disparou a R$ 5,82 e o Ibovespa apresentou uma queda de 3,08%. Carla explica que uma medida chinesa em retaliação aos Estados Unidos impactou na economia mundial. “A China resolveu retaliar os Estados Unidos, porque ela foi sobretaxada em 34%. [...] A China fez um movimento diferente dos outros países até agora. Os outros países estão revidando no imposto de importação. [A China] está limitando a exportação de minerais que são fundamentais para baterias, chips, semicondutores chamados de terras raras”, completa Carla.