Análise: novo consignado pode ser mais interessante para futuros casos de portabilidade

Dados divulgados pelo Ministério do Trabalho, nesta sexta-feira (4), mostram que, em duas semanas, as instituições financeiras já emprestaram R$ 3,3 bilhões por meio do novo crédito consignado para trabalhadores CLT . Os estados de São Paulo e Rio de Janeiro lideram a modalidade, com volume de R$ 1 bilhão.





Conexão Record News , a economista e professora da FGV (Fundação Getulio Vargas), Carla Beni, reafirma a cautela para esse tipo de financiamento para Ao, a economista e professora da FGV (Fundação Getulio Vargas), Carla Beni, reafirma a cautela para esse tipo de financiamento para não haver comprometimento da renda . No entanto, a economista lembra que, a partir do dia 25 de abril, haverá a possibilidade de portabilidade de outras linhas de crédito para a nova modalidade, o que pode ser mais vantajoso.