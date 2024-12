Casal é preso após aplicar golpe de R$ 50 mil em idosa, em Campinas (SP)

Um casal foi preso durante uma abordagem de rotina da Guarda Municipal de Campinas, em São Paulo, nesta quarta-feira (4), após aplicar um golpe de mais de R$ 50 mil em uma idosa . Os dois fingiam ser irmãos para enganar as vítimas. Durante a abordagem, os suspeitos apresentaram documentos falsos aos oficiais, o que levou à desconfiança , e posteriormente, à confissão de ambos. Na residência do casal, foram encontrados R$ 17 mil em dinheiro, documentos e dossiês com os dados de antigas e possíveis novas vítimas.