Três em cada dez entregadores de aplicativo enfrentam insegurança alimentar, mostra pesquisa

Um levantamento realizado revelou que 32% dos entregadores de aplicativo enfrentam insegurança alimentar . Desse total, 8% estão em situação grave — quando é feita apenas uma refeição por dia. Os dados apontam também que 69,3% desses profissionais ganham menos de um salário mínimo.



Segundo o mesmo estudo, 41,3% dos trabalhadores já sofreram acidentes durante o expediente. Apenas 9% têm seguro de vida e 10%, plano de saúde. Sobre seguro do veículo, 32,4% contam com o serviço, já que as motos são o principal objeto de trabalho dos entregadores .