Mulher perde o controle do carro e invade bar em Belo Horizonte (MG)

Uma mulher perdeu o controle do carro e invadiu um bar em Belo Horizonte (MG) , nesta quinta-feira (3). Câmeras de segurança registraram o veículo passando pelo local em baixa velocidade, mas, de repente, houve uma aceleração brusca na frente do estabelecimento.



Dentro do bar, o carro só parou após atingir dois refrigeradores e o balcão. Um funcionário, que se preparava para abrir o espaço, viu os objetos serem arrastados, e, por pouco, não ficou prensado contra a parede.



A motorista entrou em estado de choque após a batida. Segundo testemunhas, ela foi socorrida e levada para um hospital, onde permaneceu internada. Parentes da condutora disseram que ela teria passado mal ao volante .