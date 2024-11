Chacina de Resende: dois suspeitos morrem em troca de tiros com a polícia

A polícia de Minas Gerais localizou, no sábado (12), os dois homens suspeitos de participar da Chacina de Resende , que resultou na morte de quatro pessoas, incluindo uma criança de 8 anos. Ricardo e Gustavo Santos, de 21 e 24 anos, estavam escondidos em um sítio no sul de Minas e teriam reagido à abordagem policial, o que levou à troca de tiros, na qual ambos foram mortos. A Polícia Civil havia descoberto o paradeiro dos suspeitos após investigações.



As vítimas da chacina foram Marcos Roberto de Cássio, de 52 anos, e seus dois filhos, Luís Otávio Campos de Cássio, de 31 anos, e Luís Miguel Conceição de Cássio, de 8 anos , além de Rodrigo Dionísio Machado, de 28 anos, funcionário do sítio. Antes do confronto com Ricardo e Gustavo, um terceiro suspeito já havia sido preso no dia em que os corpos foram encontrados, em 9 de outubro.