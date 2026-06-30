'Elevator Pitch Brasil': empresário revela como conquistou atenção de Trump em 3 minutos

No dia 21 de julho, a RECORD NEWS passa a exibir o reality show Elevator Pitch Brasil, em que empreendedores de comunidades brasileiras terão 60 segundos para apresentar suas marcas a um grupo de 'titãs'. Um desses titãs é Ricardo Bellino, que concedeu uma entrevista exclusiva ao programa Link News nesta terça-feira (30). Ele revelou como, anos atrás, teve a oportunidade de apresentar seu projeto a Donald Trump. Assista!



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