Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Record News

'Elevator Pitch Brasil': empresário revela como conquistou atenção de Trump em 3 minutos

Ricardo Bellino é empreendedor e sócio da marca 'Elevator Pitch', que chega ao Brasil pela RECORD NEWS

Link Record News|Do R7

  • Google News

No dia 21 de julho, a RECORD NEWS passa a exibir o reality show Elevator Pitch Brasil, em que empreendedores de comunidades brasileiras terão 60 segundos para apresentar suas marcas a um grupo de 'titãs'. Um desses titãs é Ricardo Bellino, que concedeu uma entrevista exclusiva ao programa Link News nesta terça-feira (30). Ele revelou como, anos atrás, teve a oportunidade de apresentar seu projeto a Donald Trump. Assista!

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • Empreendedorismo
  • Record
  • link-news

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.