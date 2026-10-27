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Equipe de campanha confirma que Flávio Bolsonaro chegou aos EUA

Passaporte italiano do senador não pode ser cancelado por autoridade brasileira

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A equipe de campanha confirma que Flávio Bolsonaro chegou aos EUA nesta terça-feira (27). Passaporte italiano do senador não pode ser cancelado por autoridade brasileira.

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